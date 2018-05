ASCOLI PICENO – Due settimi posti e una vittoria per il Marinelli Snipers Team nel lungo weekend del Gran Premio di Francia. Dopo il primo posto conquistato ieri da Aleix Viu in una due giorni da incorniciare per il giovane talento spagnolo (primo in tutti i turni), oggi altri due risultati positivi con Tony Arbolino settimo in una gara Moto3 dai ritmi vertiginosi, nella quale più volte si è battuto il record della pista. Romano Fenati conquista i suoi primi punti mondiali con uno splendido settimo posto, secondo degli italiani, dimostrando un miglioramento progressivo di tutta la squadra in questa nuova avventura della Moto2.

Romano Fenati: “È stata una gara dura ma la migliore dall’inizio del campionato. Da Jerez abbiamo fatto un bel passo in avanti e riusciamo a stare nelle posizioni che contano non solo in prova. Ci manca ancora l’esperienza dei chilometri di gara, ma ci stiamo arrivando. Finalmente i primi punti mondiali, sono contento di questi step e adesso arriva il Mugello, una pista bellissima e dove possiamo far bene, di nuovo“.

Tony Arbolino: “Mi sono divertito un sacco a stare lì, nel gruppo davanti. Nelle ultime due gare abbiamo trovato la quadra e possiamo giocarci sempre le posizioni che contano. Nella parte finale della gara ho perso grip e contatto con il gruppo. Sono comunque contento degli step fatti fino ad oggi e adesso arriva la nostra pista”.

