Lavoretti artigianali, libri, giochi e molto altro sono stati venduti dai bambini, che si sono ingegnati per la promozione dei loro prodotti e per l’allestimento delle bancarelle

ASCOLI PICENO – Grande successo nella giornata di ieri, 20 maggio, per il “Mercatino dei Bambini”, l’iniziativa svoltasi in via d’Ancaria ad Ascoli e che ha visto tanti ragazzi vestire per un giorno i panni di commercianti.

