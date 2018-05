E’ stata disposta per agevolare la circolazione in seguito all’interdizione al transito veicolare in via E. Trebbiani-Ponte Romano e per realizzare una via di transito alternativa a via delle Torri-Corso Mazzini

ASCOLI PICENO – Con l’ordinanza dirigenziale n.641 di lunedì 21 maggio, l’amministrazione comunale di Ascoli informa che sarà sospesa temporaneamente e con decorrenza immediata la Ztl istituita in via Cairoli/via Ceci.

La sospensione è stata disposta per agevolare la circolazione in seguito all’interdizione al transito veicolare in via E. Trebbiani-Ponte Romano e per realizzare una via di transito alternativa a via delle Torri-Corso Mazzini.

Per tali ragioni, il controllo elettronico istituito all’ingresso di via Cairoli rimarrà disattivato per l’intera durata dei lavori attualmente in corso sul Ponte Romano, mentre resterà riservata ai residenti/autorizzati la sosta istituita in via Cairoli/via Ceci. La sospensione della Ztl terminerà automaticamente al termine dei lavori sul Ponte Romano.

