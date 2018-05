Voglia di ripartire dopo un difficile periodo che ha segnato in negativo l’entroterra Piceno è stato il motivo principale che ha spinto la Riti Alimentari srl a farsi promotrice dell’iniziativa

ACQUASANTA TERME – Nasce ‘La Falavalanciata’, una crema gourmet di fave, nell’omonima frazione di Acquasanta Terme, uno dei paesi più colpiti dal recente sisma.

L’idea e la sfida di due amici viene raccolta da una piccola azienda terremotata che da trent’anni opera nel mercato degli alimenti.

A quanto riportato da una nota dell’Ansa, la voglia di ripartire dopo un difficile periodo che ha segnato in negativo l’entroterra Piceno è stato il motivo principale che ha spinto la Riti Alimentari srl a farsi promotrice dell’iniziativa.

In meno di un mese è uscita sul mercato con un’etichetta food che rappresenta la qualità dell’alta valle del Tronto e che vuole diventare un brand geografico: una ricetta semplice e ingredienti naturali ben abbinati che donano un sapore deciso come la gente del posto ma anche delicato come la natura circostante che rappresenta.

