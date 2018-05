ASCOLI PICENO – Dopo il successo delle manifestazioni passate l’Associazione Culturale Dimensione Fumetto di Ascoli torna a proporre a tutti gli artisti dilettanti, italiani e non, il proprio concorso di illustrazione.

Stavolta il tema del concorso dedicato al più fedele dei collaboratori di Batman: il suo maggiordomo Alfred Pennyworth.

I partecipanti saranno chiamati a illustrare i momenti della vita di Alfred nelle sue mansioni di assistente dell’Uomo Pipistrello. Come sempre le possibilità lasciate agli illustratori saranno infinite: si potranno raffigurare situazioni domestiche e quotidiane così come ambientazioni estemporanee e fantasiose. L’importante è che gli elaborati riescano a raffigurare efficacemente il rapporto che lega il personaggio di Batman al suo maggiordomo.

In palio ci saranno premi offerti da: Pentel Italia, Scuola di Fumetto Marche, Cartoleria Cartarius, RW Edizioni e Nicola Pesce Edizioni.

La locandina è illustrata dalla talentuosa Claudia Plescia già vincitrice dell’edizione 2016.

Indirizzo per spedizioni: Andrea Gagliardi – c/o Meta Informatica, Via del Commercio, Zona Ind. Basso Marino – Incrocio Via del Pagliaio Ascoli Piceno, AP 63100 – Italia. Telefono: 3284147617

