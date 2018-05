In occasione del 26° anniversario della strage di Capaci, l’associazione culturale Egeria presenterà lo spettacolo che racconterà la nascita e lo sviluppo del parastato criminale in Italia, dal brigantaggio alle mafie

ASCOLI PICENO – In occasione del 26° anniversario della strage di Capaci, l’associazione culturale Egeria in collaborazione con il prof. Fabio Giallombardo, con la band Abetito Galeotta e con l’attore Pino Presciutti, presenterà mercoledì 23 maggio presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Don Giussani di Monticelli, alle ore 16.30 lo spettacolo “Cosa Vostra!: nascita e sviluppo del parastato criminale in Italia, dal brigantaggio alle mafie”.

Si tratta di uno spettacolo-concerto che intende tracciare un percorso storico dall’Ottocento ai giorni nostri, allo scopo di spiegare le dinamiche ed i contesti sociali ed economici che hanno portato al proliferare delle mafie, che tutt’oggi bloccano lo sviluppo del Paese. Verranno proposti argomenti quali l’Unità d’Italia, il brigantaggio, i flussi migratori in America e la nascita delle organizzazioni mafiose, attraverso un linguaggio musicale in grado di stimolare il pubblico nella comprensione di tali fenomeni.

Gli strumenti usati saranno le canzoni stesse, attinte dalla grande musica cantautorale italiana e da autori del calibro di Fabrizio De André, Sergio Caputo, Francesco de Gregori, Franco Battiato, Eugenio Bennato, Nino Rota. Ci saranno anche due brani degli Abetito Galeotta.

Ogni argomento verrà introdotto dal professor Giallombardo, alternato dagli interventi musicali degli Abetito Galeotta e dall’attore Pino Presciutti, che interpreterà le letture di grandi uomini e giornalisti, tra i quali Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Pippo Fava.

Il progetto è rivolto a tutta la cittadinanza, a studenti, insegnanti, genitori, associazioni e a chiunque abbia a cuore queste tematiche. La durata dello spettacolo è di circa 2 ore. L’evento è realizzato con il patrocinio del comune di Ascoli Piceno.

Per info: 328/5914307

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 9 volte, 9 oggi)