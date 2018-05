Per due giorni, il 19 e 20 maggio, le vie e le piazze si sono animate grazie al ricchissimo programma, che prevedeva oltre 40 laboratori per adulti e bambini, workshop, presentazioni di libri, convegni spettacoli e molto altro

MONTEGRANARO – Grande successo per la prima edizione del festival “Tutti Fuori”, dedicato alle pedagogie alternative e all’educazione all’aria aperta, che si è tenuto nel centro storico di Montegranaro lo scorso week end.

Per due giorni, il 19 e 20 maggio, le vie e le piazze si sono animate grazie al ricchissimo programma, che prevedeva oltre 40 laboratori per adulti e bambini, workshop, presentazioni di libri, convegni spettacoli e molto altro.

Sono state moltissime le famiglie, venute anche da fuori provincia, che hanno deciso di aderire all’iniziativa, premiando l’impegno dell’associazione culturale Indaco di Porto San Giorgio, che ha organizzato, in collaborazione col Comune di Montegranaro questo innovativo appuntamento.

Valentina Silenzi e Alessandra Marilungo, ideatrici del festival, si dichiarano soddisfatte, sia per i numeri registrati, sia per le collaborazioni nate per l’occasione e che sicuramente piantano i semi per nuovi interessanti sviluppi futuri, e danno appuntamento a tutti per il prossimo anno.

