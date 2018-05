Lavoro differenziato per Martinho e Favilli, seduta in piscina per Cherubin, solo terapie per Buzzegoli. Lores Varela ha svolto una parte di lavoro con la squadra oltre ad una sessione individuale. Il giorno della gara i residenti nella regione Marche potranno acquistare biglietti in tutti i settori dello stadio escluso il Settore Ospiti.

ASCOLI PICENO – Oggi pomeriggio i bianconeri hanno svolto al Picchio Village una seduta di forza con possessi e partite a tema. Lavoro differenziato per Martinho e Favilli, seduta in piscina per Cherubin, solo terapie per Buzzegoli. Lores Varela ha svolto una parte di lavoro con la squadra oltre ad una sessione individuale. Domani l’allenamento è fissato alle 15:00 al Picchio Village.

Da questa mattina sono in vendita i biglietti per assistere al match di andata dei playout Virtus Entella-Ascoli, in programma giovedì 24 maggio alle 20:30 al Comunale di Chiavari.

I residenti nella regione Marche potranno acquistare i biglietti per il Settore Ospiti al prezzo di € 10,00 (più € 1,50 diritti di prevendita) fino alle ore 19:00 di mercoledì 23 maggio. I bambini sino a 6 anni hanno ingresso gratuito con biglietto omaggio da richiedere alla società Virtus Entella tramite mail all’indirizzo accrediti@entella.it.

I biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati presso:

– Caffetteria Cicchetti, Largo delle Veroniche 2 A – Ascoli

– www.etes.it · Punti vendita Etes su territorio nazionale (elenco disponibile su etes.it).

Il giorno della gara i residenti nella regione Marche potranno acquistare biglietti in tutti i settori dello stadio (se ancora disponibili) escluso il Settore Ospiti.

I biglietti potranno essere acquistati senza Tessera del Tifoso.

