ASCOLI PICENO – Ultimo tassello degli incarichi dirigenziali dell’Ufficio scolastico regionale. Nominato a capo dell’Ufficio di ambito territoriale per le province di Ascoli Piceno e Fermo Luca Pasqualini, funzionario amministrativo già in servizio presso la stessa sede.

Trentasei anni, laureato in Scienza della politica, un master in “Organizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni”, il nuovo dirigente entra nell’amministrazione scolastica come vincitore di concorso nel dicembre 2012. Da allora è stato sempre in servizio nell’Ufficio di ambito territoriale di Ascoli Piceno, ricoprendo numerosi incarichi.

Pasqualini, dopo un breve periodo di reggenza da parte dell’attuale dirigente dell’Ufficio territoriale di Ancona, Luca Galeazzi, succede a Carla Sagretti, cui è stata di recente affidata la guida dell’Ufficio territoriale di Macerata.

