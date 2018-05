La convenzione di cui sopra prevede che improrogabilmente entro il giorno 12 giugno scadranno i termini per la presentazione delle domande per l’uso degli impianti

ASCOLI PICENO – L’Amministrazione comunale di Ascoli rende noto che con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 24 marzo 2016 è stata approvata la convenzione contenente i criteri e le modalità per l’utilizzo temporaneo, da parte delle Associazioni Sportive, delle palestre annesse alle scuole in orario extra scolastico.

La convenzione di cui sopra prevede che improrogabilmente entro il giorno 12 giugno scadranno i termini per la presentazione delle domande per l’uso degli impianti suddetti per l’anno sportivo 2018/2019.

Pertanto tutti gli interessati dovranno presentare richiesta entro tale data, al protocollo generale del Comune di Ascoli Piceno sito in Piazza Arringo, indirizzata all’Assessorato allo Sport del Comune indicando l’esatta denominazione dell’Associazione Sportiva e del legale rappresentante, l’impianto che viene richiesto, il periodo di utilizzo, i giorni e l’orario, il tipo di attività che si intende svolgere nell’impianto e l’utenza interessata all’attività proposta.

Per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento contattare l’Ufficio Sport Comunale ai seguenti numeri telefonici (0736/298773-779-792 – 0736/298826 fax) o tramite e-mail: serv.sport@comune.ascolipiceno.it.

