ARQUATA DEL TRONTO – Arriva nel Piceno il tour di aiuto e di sostegno alimentare a favore degli animali terremotati che vivono nelle zone rosse del cratere, promosso dall’Associazione Cinofila Cave Canem di Porto Sant’Elpidio e da Almo Nature, azienda di pet food.

Dopo aver visitato la provincia di Macerata e di Fermo, il progetto solidale itinerante si conclude nella zona simbolo del terremoto: Arquata del Tronto.

“Abbiamo voluto a tutti i costi venire in questi territori. Tra permessi e autorizzazioni, è stata una vera sfida organizzare la consegna in quest’area, ma era impossibile non toccarla” spiega Costantino Finocchi, presidente dell’Associazione Cave Canem. La zona è presidiata dai Vvf, grazie al loro aiuto i volontari dell’associazione sono riusciti a entrare ad Arquata del Tronto e a consegnare nella cittadina e nelle frazioni una fornitura di mangime di 500 kg, una media di circa 4.000 pasti per cani e gatti donati da Almo Nature.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 3 volte, 3 oggi)