ASCOLI PICENO – Praticare lo sport in una fascia d’età dove si acquisiscono capacità di base che serviranno in futuro per ogni disciplina sportiva.

Ecco l’obiettivo di Educamp 2018, presentato questa mattina, 22 maggio, nella sala Ceci in Pinacoteca Civica di Ascoli, progetto nazionale di centri estivi e attività ludico-motorie promosso dal Coni e rivolto ai bambini dai 6 ai 14 anni. L’iniziativa si svolgerà su due turni: dal 25 al 29 giugno e dal 2 al 6 luglio. Arrampicata, ginnastica artistica, rugby, pallavolo, pallacanestro, calcetto, orienteering, karate, atletica leggera, gioco della bandiera, nuoto e scacchi, queste saranno le attività sportive in programma.

Hanno partecipato alla conferenza stampa l’assessore allo Sport Massimiliano Brugni, il delegato provinciale Coni Armando De Vincentiis, il responsabile attività Educamp 2018 e coordinatore tecnico Coni Mimmo Chiovini, il presidente del Consiglio degli Anziani della Quintana di Ascoli Massimo Massetti, il gestore del circolo sportivo Fondazione Carisap Green Park Cristiano Massari, e Gianluca D’Amico della Rugby Ascoli.



Per scaricare la scheda d’iscrizione: http://www.educamp.coni.it/educamp.html. Per ulteriori informazioni: 0736259289 o 333 4780024; email: ascolipiceno@coni.it

