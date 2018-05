ASCOLI PICENO – I contribuenti residenti nelle zone colpite dal sisma potranno rateizzare i versamenti delle tasse automobilistiche regionali non versate negli anni 2016/2017 per effetto delle sospensioni: lo prevede la delibera di Giunta approvata ieri, 21 maggio, su proposta dall’assessore al Bilancio Fabrizio Cesetti.

“Un segnale di attenzione verso i cittadini marchigiani già duramente provati dai disagi causati dai drammatici eventi sismici – dichiara l’assessore Cesetti – Si dà quindi attuazione alla normativa statale sul sisma ma, contemporaneamente, la Regione si è comunque attivata sul fronte nazionale sollecitando le Istituzioni centrali a concedere un’ulteriore proroga della scadenza del 31 maggio per il pagamento dei tributi non versati a seguito del sisma”.

Il provvedimento consente ai residenti nelle zone colpite dal sisma, o meglio i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, di corrispondere ratealmente la tassa auto non pagata, senza applicazione di sanzioni e interessi, per effetto della sospensione disposta con la legge 189/2016 (art. 48, c. 11). Nello specifico, dati gli importi comunque ridotti, si tratta di 5 rate mensili a partire dal 31 maggio 2018. In alternativa i pagamenti sospesi dovranno essere regolarizzati in unica soluzione con versamento entro il 31 maggio 2018. Per maggiori informazioni gli uffici tributari della struttura regionale sono a disposizione per chiarimenti al numero 071 8062495 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 oppure è possibile consultare il sito: www.tributi.marche.it.

