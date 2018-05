ASCOLI PICENO – Venerdì 25 maggio alle ore 20.30, al Teatro Filarmonici di Ascoli la regista Emma Dante arriva nelle Marche con il suo ultimo lavoro La scortecata, nell’ambito di APP – Ascoli Piceno Present, il festival multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee che torna nella “città delle cento torri”.

Per questa nuova creazione la regista palermitana, affiancata dai suoi eccezionali interpreti Carmine Maringola, Salvatore e D’Onofrio, incontra la scrittura barocca di Giambattista Basile che già affascinò Roberto De Simone e, al cinema, Matteo Garrone. Lo cunto de li cunti overo lo trattenimiento de peccerille, noto anche col titolo di Pentamerone (cinque giornate), è una raccolta di cinquanta fiabe raccontate in cinque giornate.

Prendendo spunto dalle fiabe popolari, Giambattista Basile crea un mondo affascinante e sofisticato partendo dal basso. Il dialetto napoletano dei suoi personaggi, nutrito di espressioni gergali, proverbi e invettive popolari, produce modi e forme espressamente teatrali tra lazzi della commedia dell’arte e dialoghi shakespeariani. Come una partitura metrica, la lingua di Basile cerca la verità senza rinunciare ai ghirigori barocchi della scrittura.

La scortecata è lo trattenimiento decemo de la iornata primma e narra la storia di un re che s’innamora della voce di una vecchia, la quale vive in una catapecchia insieme alla sorella più vecchia di lei. Il re, gabbato dal dito che la vecchia gli mostra dal buco della serratura, la invita a dormire con lui. Ma dopo l’amplesso, accorgendosi di essere stato ingannato, la butta giù dalla finestra. La vecchia non muore ma resta appesa a un albero. Da lì passa una fata che le fa un incantesimo e diventata una bellissima giovane, il re se la prende per moglie. In una scena vuota, due uomini, a cui sono affidati i ruoli femminili come nella tradizione del teatro settecentesco, drammatizzano la fiaba incarnando le due vecchie e il re.

Testo, regia elementi scenici e costumi dello spettacolo, prodotto da Sud Costa Occidentale, sono di Emma Dante.

Per informazioni e biglietti, si potrà contattare la biglietteria festival APP al numero 0736 298770 o 334 6634432.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 23 volte, 24 oggi)