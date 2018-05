Prematuramente scomparso il 25 maggio 2015 a seguito di un grave incidente, era un artigiano in cui le peculiarità professionali e l’aspetto umano convivevano in armonia

ASCOLI PICENO – Si svolgerà venerdì 25 maggio dalle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale G. Gabrielli di Ascoli Piceno (sala Gagliardi) la cerimonia di premiazione del III Memorial intitolato all’artigiano Fabrizio Desideri. La cerimonia sarà condotta da Filippo Ferretti, noto giornalista del Corriere Adriatico.

Fabrizio Desideri, prematuramente scomparso il 25 maggio 2015 a seguito di un grave incidente, era un artigiano in cui le peculiarità professionali e l’aspetto umano convivevano in armonia. Professionalità e valori sono i punti dai quali la Confartigianato AP-FM ha stilato le categorie in cui individuare ogni anno quelle imprese artigiane da candidare perché ben rispecchiano le caratteristiche di Fabrizio, artigiano, marito e padre esemplare. Da quest’anno si è aggiunta anche una quarta categoria, quella dei “Giovani Imprenditori”.

L’iniziativa è sostenuta, fin dalla sua nascita, dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno, dal Comune di Ascoli Piceno e resa possibile dalla gentile collaborazione della direzione della Biblioteca Comunale “Giulio Gabrielli”.

Le imprese finaliste sono state rese note ieri dalla Confartigianato AP-FM e sono le seguenti, nella categoria “Saper fare” sono state selezionate:

1) NUOVE PROSPETTIVE COOPERATVA SOCIALE

2) PICENA PONTEGGI SNC DI CORRADINO RAFFAELE & C.

3) TERRE DEI CALANCHI

Nella categoria “Innovazione” sono candidate le imprese:

1) DI LUIGI ELIO & C. S.N.C.

2) GEA 23 S.R.L.

3) RITI ALIMENTARI SRL

Nella categoria “Valori Tradizionali” sono candidate le imprese:

1) RIZZI MICHELE

2) S.I.A.M. MOLINO PETRUCCI

3) TENUTA AGRICOLA LA RISERVA

Nella categoria “Giovani imprenditori” sono candidate le imprese:

1) ALESSANDRO BIANCHINI

2) A.R.T. & CO. S.R.L.

3) YOUR PRINT DI STEFANO BIZZARRI

Tutte le imprese sono invitate a partecipare.

