ASCOLI PICENO – il Convegno di sabato 26 maggio in materia di Tecniche a basso impatto sulla salute e sicurezza per gli operatori del settore agricolo e news bandi PSR R. Marche 2014-2020 è organizzato da Partners in Service srl, titolare del CEA “Ambiente e Mare”, nell’ambito del PSR 2014-2020 (Reg. 1305/2013), Sottomisura 1.2 Operazione A – “Azioni Informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali”, in collaborazione con l’Istituto Tecnico Agrario Statale “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno.

La salvaguardia della salute e la sicurezza degli operatori è possibile solo se sostenuta dalla conoscenza di tecniche a basso rischio e dall’impiego di comportamenti sicuri da parte degli operatori agricoli. La conoscenza dei pericoli intrinseci del settore consente la progettazione di procedure, istruzioni e tecniche di lavoro finalizzate alla riduzione dell’esposizione dei lavoratori a rischi connessi ai luoghi di lavoro e alle attività svolte.

Ad aprire l’incontro saranno la Dirigente dell’Istituto “C. Ulpiani”, Prof.ssa Maria Luisa Bachetti, ed il Prof. Agronomo Agostino Agostini che introdurranno i temi generali e saluteranno gli ospiti in platea.

Si entrerà nel vivo delle tematiche con il Dott. Roberto Luciani, Dirigente Regione Marche per il Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che offrirà un quadro delle Opportunità del PSR R. Marche 2014-2020 soffermandosi in particolare sul “Pacchetto Giovani”.

Saranno presenti tre classi del quinto anno dell’Istituto “C. Ulpiani” per conoscere le opportunità e gli interventi a loro diretti. Sono stati inoltre invitati all’azione informativa imprenditori agricoli e alimentari, compresi i coadiuvanti ed i membri della famiglia agricola, operanti in particolare nella Provincia di Ascoli Piceno e Fermo.

A seguire la Dott.ssa Biologa Barbara Zambuchini, Coordinatore ed esperto Partners in Service srl, darà risalto alle nuove misure e relativi bandi aperti concentrandosi in modo particolare sulle “Misure Economiche e Agro-ambientali” del PSR 2014-2020.

“La Tutela della Salute e Sicurezza degli Operatori nelle Aziende Agricole”, sarà invece il focus dell’intervento a cura dell’Ingegnere Angelo Capriotti, esperto di sicurezza sui luoghi di lavoro.Obiettivo del Convegno è confrontarsi sui bandi e le nuove misure del PSR Marche oltre che sulla necessità di un’ottimizzazione dei sistemi di sicurezza e tutela degli operatori agricoli.

Finanziato nell’ambito del PSR 2014-2020 REGIONE MARCHE. Bando Sottomisura 1.2 A “Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali” – Progetto ID 20927. “Si ringraziano per la collaborazione e la disponibilità la Dirigente Prof.ssa Maria Luisa Bachetti e il Prof. dott. Agostino Agostini dell’Istituto Tecnico Agrario Statale “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno.”

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 11 volte, 11 oggi)