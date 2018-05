ASCOLI PICENO – Verrà inaugurato lunedì 28 maggio, alle ore 12 presso la sede della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, uno sportello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ascoli Piceno era l’unico capoluogo di provincia in Italia a non avere una sede sul territorio comunale; l’apertura presso la Camera di Commercio consentirà alle imprese di avere un riferimento dell’Agenzia fisicamente più vicino e completo, visto che i servizi garantiti non saranno solo quelli legati ai pagamenti, ma anche alla consulenza.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 19 volte, 19 oggi)