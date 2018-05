“Una notizia importante per il comparto edilizio privato e per le famiglie che vivono quotidianamente la disabilità” sottolinea la vice presidente Anna Casini

ASCOLI PICENO – È stato pubblicato il decreto interministeriale che ripartisce, a livello nazionale, 180 milioni di euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Alle Marche sono stati assegnati 11,3 milioni, come stabilito, nel febbraio scorso, dalla Conferenza delle Regioni che aveva approvato la suddivisione e lo schema di decreto.

“Una notizia importante per il comparto edilizio privato e per le famiglie che vivono quotidianamente la disabilità – sottolinea la vice presidente Anna Casini – I fondi assegnati si riferiscono il triennio 2017/2020 e consentono alla Regione di soddisfare, quasi interamente, il fabbisogno inevaso delle richieste dei cittadini marchigiani, pervenute tramite i Comuni, per adeguare le abitazioni. Erano anni che la legge nazionale di settore, la 13/1989, non veniva rifinanziata, rendendo vano lo sforzo di migliorare gli spazi quotidiani e adeguare quelli condominiali alle esigenze delle persone più in difficoltà. Confidiamo che anche nel 2018 il fondo venga sostenuto, dando la possibilità di soddisfare l’intero fabbisogno segnalato dal territorio, in quanto la Regione è sempre vicina alle difficoltà delle persone”.

Il decreto è stato emanato dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti, d’intesa con quelli del Lavoro e dell’Economia. Questi fondi, molto attesi dai cittadini, coprono, anche a livello nazionale, buona parte dei fabbisogni inevasi fino al 2017, segnalati negli ultimi mesi dalle Regioni che ora ripartiranno i finanziamenti ricevuti ai Comuni richiedenti per contribuire alle spese sostenute per l’adeguamento degli immobili

