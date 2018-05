MONSAMPOLO DEL TRONTO – Era scattato l’allarme, nella serata del 23 maggio, a Monsampolo del Tronto.

Un 77enne era uscito di casa per comprare le sigarette ma non era più tornato. Parenti e amici, allarmati, hanno allertato Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco per le ricerche.

Per fortuna, stamattina 24 maggio, l’uomo è stato ritrovato nei paraggi di Monsampolo del Tronto: sta bene.

Probabilmente dopo l’acquisto delle sigarette era andato a fare una passeggiata e aveva perso il senso dell’orientamento.

