ACQUASANTA TEMRE – Entro la metà del mese di giugno 2018 inizieranno i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico dei due viadotti che attraversano Acquasanta Terme a partire dall’ingresso del paese fino al bivio della frazione Matera.

I lavori in oggetto consistono nella sistemazione strutturale e manto stradale a seguito di richieste inoltrate da parte dell’amministrazione comunale.

“Sono stati inseriti anche gli interventi di ripristino della ringhiera nonché il rifacimento dell’intero marciapiede utilizzando il nostro Travertino per tutta la sua lunghezza e il rifacimento dell’impianto elettrico e di illuminazione – affermano dall’amministrazione – Si ringraziano in particolare il Presidente Nazionale Armani e l’ingegnere Soccodato per aver accolto la nostra richiesta. Si chiede pertanto, vista l’importanza dell’intervento che va a riqualificare la viabilità e il decoro del nostro capoluogo, fin da adesso la disponibilità e il senso civico di tutti i residenti per eventuali disservizi che si creeranno nella realizzazione dell’intervento”:

