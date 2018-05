ASCOLI PICENO – In occasione della giornata mondiale senza il tabacco, giovedì 31 maggio alle ore 16 alla Sala dei Savi del Palazzo dei Capitani ad Ascoli il Consiglio comunale dei ragazzi incontra il medico specialista in angiologia Mauro Mario Mariani.

“World No-Tabacco Day 2018” è la giornata dedicata alla presentazione del progetto 0736 – Zero sigarette, sette volte frutta e verdura, trentasei minuti di movimento.

La Giornata mondiale senza il tabacco è una ricorrenza celebrata annualmente il 31 maggio, l’obiettivo è quello di incoraggiare le persone ad astenersi per almeno 24 ore dal consumo di tabacco, invitandole a smettere di fumare in via definitiva. E’ utile anche per fare il punto della situazione sulla diffusione del tabagismo nel mondo e per richiamare l’opinione pubblica sugli effetti negativi che esso comporta sulla salute umana, fino a giungere nei casi estremi alla morte, a causa di tumori, danni al cuore e alla circolazione. Nel 2011, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stimato che circa sei milioni di persone perdano la vita ogni anno a causa del fumo.

