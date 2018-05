Secondo le prime indiscrezioni diramate dalla Polizia Stradale di Ascoli. Gli agenti sono sul posto per i rilievi e chiarire la dinamica e gestire la viabilità

SPINETOLI – Sinistro nel pomeriggio del 24 maggio, poco prima delle 16.

Si è verificato un incidente, sulla Supestrada direzione San Benedetto, all’altezza di Spinetoli.

Secondo le prime indiscrezioni diramate dalla Polizia Stradale di Ascoli, sono tre i veicoli coinvolti sull’Ascoli-Mare. Gli agenti sono sul posto per i rilievi e chiarire la dinamica e gestire la viabilità.

Al momento non sono segnalati feriti dall’impatto ma per precauzione allertato il 118. Sul posto gli agenti della sezione di Amandola e i carri attrezzi per la rimozione dei mezzi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 312 volte, 316 oggi)