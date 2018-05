Il proprietario del veicolo e l’autista sono stati denunciati alla Procura di Ancona per detenzione illecita di specie pericolose e di esemplari Cites senza la documentazione

LORETO – I carabinieri forestali del Nucleo Cites di Ancona (Nipaaf di Ancona) hanno sequestrato due giovani esemplari di caimano, trasportati illegalmente da un veicolo con targa della Repubblica Ceca fermato all’uscita della autostrada A14 di Loreto.

Con i caimani trovati anche mille pesci di acqua dolce senza documentazione sanitaria. I caimani sono tutelati dalla convenzione Cites e considerati animali pericolosi per la salute pubblica e per l’uomo, dato che le specie più piccole raggiungono e superano a maturità la lunghezza di un metro e mezzo. Sul posto anche il personale del Servizio Veterinario. A quanto riportato da una nota dell’Ansa, il proprietario del veicolo e l’autista sono stati denunciati alla Procura di Ancona per detenzione illecita di specie pericolose e di esemplari Cites senza la documentazione.

Rischiano pene di un anno di arresto ed ammenda fino a 200 mila. I caimani verranno affidati al rettilario di Perugia autorizzato per la detenzione di animali pericolosi

