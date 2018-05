Stadio “Comunale” di Chiavari gara d’andata dei playout del campionato di Serie B.

Cosmi conferma il 3-5-2 con Agazzi tra i pali, torna capitan Mengoni insieme a Padella e Gigliotti, a spingere sulle fasce ci sono Mogos e Pinto, a centrocampo D’Urso, Kanoute e Bianchi. Coppia d’attacco composta da Clemenza e Monachello. Ascoli che arriva con due punti in più in classifica.

Bianchi nel pre gara: “Servono gambe e testa, l’ultimo playout che ho fatto non è andato bene, vincere e mantenere la categoria è la cosa più importante per noi e per la nostra gente. Servirà una grande partita serviranno testa e cuore.”Mister Cosmi: “Non ho mai fatto un playout e spero sia l’ultimo. Oggi siamo qui per vincere non dobbiamo fare conti e pensare al pareggio.”

FORMAZIONI UFFICIALI

VIRTUS ENTELLA (4-2-3-1): Paroni; De Santis, Pellizzer, Ceccarelli (9′ s.t Cremonesi), Aliji; Troiano, Crimi; Gatto (29′ s.t. De Luca), Aramu, Eramo (17’s.t. Icardi); La Mantia . A disposizione: Iacobucci, Massolo, Benedetti, Brivio, Currarino, Acampora, Llullaku, Di Paola, Petrovic. Allenatore: Volpe

ASCOLI PICCHIO 1898 (3-5-2): Agazzi; Padella, Mengoni, Gigliotti; Mogos, D’Urso, Kanoute, Bianchi ( 47’s.t. Baldini) Pinto; Clemenza (29′ s.t. Lores Varela), Monachello (36′ s.t. Rosseti). A disposizione: Lanni, Mignanelli, De Santis, Perri, Florio, Castellano, Parlati, De Feo, Ganz. Allenatore: Cosmi

Reti:-

Ammonizioni: Bianchi (A.), Gigliotti (A.), Eramo (V.), Kanoute (A.)

Note: 504 i supporters bianconeri a seguito. 1 minuto di recupero nel primo tempo. 6 minuti di recupero nel secondo tempo

Spettatori: 4.367 – Incasso: 23.547,00 euro

CRONACA DEL MATCH:

46′ espulsi i due tecnici Cosmi e Volpe

43′ ancora Entella pericoloso per De Luca in area, che non ci arriva per poco

41′ contropiede velocissimo dell’Entella, De Luca serva Aliji in area, tiro a mezz’altezza e palla che colpisce il palo esterno

36′ De Luca pescato in area da un perfetto diagonale viene fermato per offside

26′ Icardi impegna Agazzi che devia il rasoterra da posizione defilata e mette in corner. Dal corner nasce un’azione confusa in area, Gatto non riesce a mettere in rete

22′ Clemenza rimane a terra colpito alla caviglia e viene soccorso dai sanitari

10′ palla gol per Clemenza che sfiora il gol con un tap in in area, guadagna un corner

4′ – Sinistro rasoterra di Aramu dai 25 metri, palla a lato

SECONDO TEMPO

42′ Monachello pesca Clemenza in area, a pochi metri dalla porta tira di piatto, tiro debole parato da Paroni

41′ corner perfetto di Clemenza per la testa di Bianchi che però non riesce a metterla dentro

38′ ancora pericoloso La Mantia in area, che raccoglie un lancio e spizza al volo con il destro, para Agazzi

29′ dribbling di Aramu e cross per La Mantia in area che sfiora il gol di testa, palla di poco sul fondo

26′ Gigliotti ammonito per un fallo sulla tre quarti, punizione per l’Entella, sfiora il gol Troiano, colpo di testa di Ceccarelli e tiro al volo di Troiano che esce di poco sopra la traversa

20 ‘colpito duramente Pinto rimane a terra soccorso dai sanitari, rientra dopo un minuto

16′ tiro rasoterra insidioso di Kanoute che da 15 metri prova a calciare in porta, para in due tempi Paroni

13′ Troiano in area ci prova con una rovesciata, palla spizzata pi di testa e para Agazzi

4’ incursione in area di Gatto, ottima diagonale di Pinto a chiudere

PRIMO TEMPO

