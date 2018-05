Il centrocampista bianconero: “La prossima partita non deve mancare questo atteggiamento.” Pareggio importante che fa ben sperare i bianconeri per la salvezza

CHIAVARI (Genova) – Tante occasioni nel match di andata tra Entella ed Ascoli. I bianconeri amministrano per tutto il match senza essere mai troppo pericolosi. L’Entella invece si fa spesso vedere in area ma è bravo Agazzi ad oppporsi, più difficile quando invece subentrano Icardi e De Luca che impensieriscono la difesa bianconera, anche un palo colpito da Aliji.

Monchello spento non è in giornata e non si fa trovare pronto quando chiamato in causa, un ottimo Clemenza viene sostituito da Varela al ritorno in campo che fa vedere buone cose. Un pareggio che per l’Ascoli vale oro. Partita equilibrata, anche le statistiche lo confermano.

Franck Kanoute, migliore in campo secondo Sky, ai microfoni al termine del match: “I tifosi ci aiutano sempre, oggi era importante non prendere gol abbiamo giocato bene. Nel secondo tempo ho cambiato le scarpe stavo scivolando. La prossima partita non deve mancare questo atteggiamento.”

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 81 volte, 22 oggi)