APPIGNANO DEL TRONTO – Sabato 26 maggio alle ore 15:30 ad Appignano del Tronto, presso il Municipio in Via Roma 98, si terrà una lezione informativa gratuita per “MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE”.

“Abbiamo deciso di accettare la proposta dei volontari della CROCE ROSSA ITALIANA sezione di Ascoli Piceno a fare un corso sulle manovre salvavita pediatriche perché la riteniamo un’attività molto utile ed importante, nella vita di tutti i giorni e di tutti i cittadini”- dice il Sindaco Sara Moreschini.

La lezione inizierà con i saluti del Dott. Ermanno Ruffini, Consigliere Comunale di Appignano del Tronto e Primario di Pediatria e Neonatologia degli Ospedali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

I volontari si occuperanno poi di fare con i partecipanti una lezione interattiva, teorico ma soprattutto pratica, volta a mostrare le tecniche salvavita pediatriche.

Si ringrazia la Croce Rossa di Ascoli Piceno, la sua Presidente Cristiana Biancucci e tutti i volontari che parteciperanno poiché fanno un’attività straordinaria su tutto il territorio.

