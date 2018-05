SPINETOLI – Ultime battute per la II° edizione del Progetto “Tino nel Mondo del RifiUtile – percorso didattico alla scoperta della raccolta differenziata”, il cui evento finale si svolgerà lunedì 28 maggio nella suggestiva cornice dell’Oasi naturalistica “La Valle” a Pagliare del Tronto nel Comune di Spinetoli.

Il progetto, promosso dall’Amministrazione Provinciale insieme ai Comuni del Piceno, con la collaborazione di Legambiente Marche e il prezioso supporto di Picenambiente e Ascoli Servizi Comunali, ha coinvolto nell’anno scolastico 2017-2018 oltre 700 allievi delle scuole primarie in lezioni e attività ludiche sulle buone prassi in tema di riutilizzo dei rifiuti e gestione sostenibile. Testimonial di questa seconda edizione della campagna di sensibilizzazione, ancora una volta, il “cigno Tino”, la simpatica mascotte protagonista del quaderno didattico distribuito agli studenti per accompagnarli nel percorso di scoperta della raccolta differenziata.

A partire dalle 9, circa 200 alunni, accompagnati dai loro insegnanti ed operatori di Legambiente, svolgeranno attività didattiche dimostrative e laboratori di riciclo presso il CEA che conserva, dal punto di vista ambientale, le caratteristiche della tipica campagna marchigiana con una casa colonica che ospita anche un museo di civiltà contadina e nelle pertinenze animali da fattoria. Il centro presenta inoltre una zona umida con laghetti e vegetazione a ridosso del fiume Tronto, habitat ideale per gli animali selvatici. La mattinata proseguirà con la visita dei piccoli studenti alla Ricicleria di Picenambiente di Spinetoli, una delle aree nelle quali i cittadini possono conferire materiali riciclabili e ingombranti.

Interverranno il presidente della Provincia Paolo D’Erasmo, la presidente di Legambiente Marche onlus Francesca Pulcini, sindaci ed altre autorità invitate a questo evento che suggella in modo interattivo un progetto virtuoso che unisce istituzioni, comunità locale e mondo della scuola.

“Prosegue con questa seconda edizione un progetto importante ed incisivo per sensibilizzare tutto il territorio verso la raccolta differenziata, l’economia del riciclo e la sostenibilità ambientale – dichiara il Presidente della Provincia Paolo D’Erasmo – il successo dell’iniziativa è dovuto all’entusiasmo dei giovani studenti protagonisti, insieme ai loro docenti e a Legambiente di un percorso di consapevolezza e di educazione efficace ed innovativo che vede tra le giovani generazioni testimonial di buone pratiche all’interno delle famiglie e della società”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la presidente di Legambiente Marche Francesca Pulciniche ha evidenziato la “valenza di questo progetto, fiore all’occhiello dell’attività di Legambiente Marche la cui giornata conclusiva non a caso quest’anno si svolge all’Oasi La Valle, un luogo dove vengono conservate le testimonianze della civiltà contadina di un tempo e riprodotte tradizioni con l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni la natura e la sua ricchezza. La corretta gestione dei rifiuti è alla base del mantenimento del nostro territorio ed elemento centrale per avviare il percorso di economia circolare, prospettiva per generare sana economia, valore sociale e rispetto per l’ambiente”.

