ASCOLI PICENO – Il campo Squarcia si rinnova in vista delle prove ufficiali della Quintana in programma domenica 27 e lunedì 28 maggio. Di seguito i pareri del Sindaco Guido Castelli, del responsabile di campo Maurizio Celani e del presidente del Consiglio degli Anziani della Quintana Massimo Massetti.

“Una serie di interventi necessari, visto che gli ultimi risalgono al 2004 – spiega il primo cittadino Guido Castelli – L’amministrazione comunale, nel fare ciò, ha voluto garantire il massimo rispetto dell’ordinanza Martini e dell’intera normativa inerente il benessere e tutela della salute degli animali, aspetti per i quali è considerata tra le pioniere delle rievocazioni storiche. Entrando nello specifico dei lavori svolti, si parte dalla sostituzione della vecchia sabbia, che non riusciva a trattenere acqua non garantendo il grip necessario, con una sabbia di ultima generazione che ricoprirà tutta la pista e scenderà fino a 20 cm di profondità. Sarà inoltre effettuato il livellamento delle altezze. Dopo il 28 maggio verranno installati un sistema di irrigazione e una nuova cisterna per l’approvvigionamento dell’acqua piovana”.

“Da tecnico posso dire che è stato eseguito un lavoro molto importante – afferma il responsabile di pista Maurizio Celani – Si è provveduto a rimuovere tutta la terra preesistente, ormai non più rispondente alla performance sportiva dei cavalli e cavalieri.lo scavo ha raggiunto il vecchio fondo del campo. In un secondo momento, si è proceduto a livellare il piano di appoggio e grazie ad avanzata tecnologia satellitare, si è portata o tutta la pista ad un medesimo livello. Molta attenzione è stata data alla scelta del terreno d’appoggio che è certificato per dare il massimo confort all’equide, dato chè sui tratta di sabbia in grado di trattenere umidità e compattezza”.

“Sono molto soddisfatto dei lavori svolti sino ad ora sulla pista poichè il lavoro è stato eseguito nonostante il tempo avverso, molto minuziosamente – dichiara il Presidente del Consiglio degli Anziani della Quintana Massimo Massetti -. L’esperienza del Responsabile di Pista Maurizio Celani, che ha seguito tutti i lavori fin dalla progettazione, ha fatto la differenza assieme ad un costante impegno dell’Amm.ne. Un lavoro molto significativo per la nostra Giostra e per il nostro progetto relativo alla sicurezza, tracciabilità e analisi del rischio che questa amministrazione in collaborazione con il Consiglio degli Anziani sta portando avanti da diversi anni.Sono estremamente fiducioso e attendo le prove di domenica”.

