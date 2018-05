ASCOLI PICENO – Questa mattina, 25 maggio, nella Sala De Carolis e Ferri è stato presentato il Memorial Lupini-Angelini, torneo nazionale di pallavolo Under 18 che si terrà domenica 27 maggio presso la Palestra Forlini ad Ascoli Piceno. Saranno quattro le squadre protagoniste: la ASD Pallavolo Ascoli, la Sir Safety Perugia vincitrice dello Scudetto, la Lube di Macerata e la ASD Pallavolo Alba Adriatica.

L’evento dedicato ad Adolfo Angelini e a Gianfranco Lupini, due uomini che hanno fatto molto a livello sportivo e non solo per la città di Ascoli, si svolgerà in questa maniera: al mattino ci saranno 3 partite, rispettivamente alle ore 9.30, 11 e 12.30. Nel pomeriggio, alle ore 16.30 si terranno la finale 3°-4° posto e il match con le vecchie glorie, ex compagni di squadra di Adolfo Angelini. Alle ore 18.00 la finale e a seguire le premiazioni.



Hanno partecipato alla conferenza stampa l’assessore comunale allo Sport Massimiliano Brugni e il presidente della ASD Pallavolo Ascoli Giuseppe Feriozzi.

