ASCOLI PICENO – Venerdì 1 giugno alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport di Monterocco ad Ascoli, le giovani allieve dell’A.S.D. SportLife Club, si esibiranno nel saggio finale del corso di ginnastica ritmica.

Il consueto anno di esercitazioni si trasforma in un’evento spettacolare, nel quale le allieve dimostreranno le capacità acquisite, attraverso il gioco di squadra e di fiducia che si crea in un gruppo che lavora insieme, impegnandosi per ottenere il massimo dei risultati.

L’ingresso alla serata sarà completamente gratuito, aperto a chiunque sia appassionato di ginnastica ritmica

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 25 volte, 25 oggi)