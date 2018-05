Un sentito ringraziamento a Milena Casciaroli per gli scatti fotografici

ASCOLI PICENO – Dal tardo pomeriggio del 25 maggio fino a nottata si è svolto un appuntamento gradito nel Piceno.

Ad Ascoli, presso la Cantina Velenosi in via Biancospino, si è tenuto l’evento “Pizza and the City”. Un’iniziativa ideata dalla rinomata Laura di Pietrantonio “per parlare della cultura della pizza e del cibo in modo divertente e unico”.

Nonostante una leggera pioggia caduta nel primo pomeriggio, l’evento si è svolto in un clima fresco e gradevole. Infatti sono state numerose le persone accorse. La Cantina era vestita a festa grazie anche alle installazioni di design a cura di Eusebi Arredamenti ed un’esposizione di moda firmate dal brand Re-Hash. Non è mancato l’accompagnamento musicale che ha reso l’atmosfera ancora più magica.

Ad accogliere gli ospiti due pizzaioli d’eccezione, Mirko Petracci (La Scaletta, Ascoli) e Luciano Passeri (Foconè, Sambuceto), ma anche uno chef: Davide Camaioni, Ristorante del Borgo. I vini della cantina Velenosi e tanti partner speciali, dalla moda, al design all’enogastronomia hanno fatto il resto.

Un vero e proprio aperitivo sotto le stelle: i visitatori hanno potuto assaggiare interpretazioni gustose della pizza, deliziarsi con i piatti dello chef Davide Camaioni e assaporare una degustazione di vini completa di tutte le etichette della storica cantina ascolana. Non sono mancati formaggi Sabelli e salumi artigianali Fracassa.

Per gli ospiti non solo pizza ma anche gelato: un sorbetto inedito realizzato con il Rosso Piceno Superiore Solestà (nato dalla Cantina Velenosi), una genialità del gelatiere Ennio Cannella (Voglia Di…San Benedetto).

Per terminare al meglio la serata, a disposizione c’era l’Anisetta Meletti e il Caffè Orlandi Passion.

Un applauso agli organizzatori, già carichi per l’edizione 2019.

