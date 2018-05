Nessuno ha riportato gravi conseguenze per fortuna. In ausilio i Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica del sinistro

SALVANO – Incidente nel pomeriggio del 26 maggio.

A Salvano, nel Fermano, due auto si sono scontrate per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, giunte sul posto per i rilievi.

Sul posto il personale sanitario del 118, in ambulanza, per i soccorsi (cinque persone rimaste coinvolte). Nessuno ha riportato gravi conseguenze per fortuna. In ausilio i Vigili del Fuoco.

