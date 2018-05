ASCOLI PICENO – In questi giorni, grazie ad un accordo tra il Comune e l’associazione “Arte Pubblica” sono state realizzate alcune opere di street art nel quartiere di Monticelli ad Ascoli.

Questo il commento del Sindaco Guido Castelli: “Dopo le piste ciclabili che hanno cambiato profondamente le funzioni urbane di Monticelli, saranno i colori a trasformare l’anima del quartiere. In questi giorni abbiamo cominciato ma nei prossimi mesi faremo ancora di più. Abbiamo stanziato 50 mila euro per realizzare un’opera di street art su uno dei grandi grattacieli del quartiere. Tre artisti di rango nazionale proporranno i bozzetti. Saranno gli abitanti a scegliere l’opera grazie a specifici info point che dissemineremo in tutto il quartiere. Sarà il primo referendum sulla bellezza della nostra città”.

