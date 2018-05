Numerosa partecipazione ed entusiasmo al Convegno sulle Tecniche a Basso Impatto sulla Salute e Sicurezza per gli Operatori del Settore Agricolo e News bandi PSR 2014-2020 Regione Marche tenutosi all’Istituto Ulpiani di Ascoli Piceno sabato 26 maggio. Appuntamento Organizzato da Partners in Service srl, CEA “Ambiente e Mare”

ASCOLI PICENO – il Convegno di sabato 26 maggio in merito alle Tecniche a basso impatto sulla salute e sicurezza per gli operatori del settore e News Bandi PSR Marche 2014-2020 è stato organizzato da Partners in Service srl, titolare del CEA “Ambiente e Mare” nell’ambito del PSR 2014-2020 (Reg. 1305/2013), Sottomisura 1.2 A “Azioni Informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali”, in collaborazione con l’Istituto Tecnico Agrario Statale “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno

Dopo i saluti istituzionali da parte della Dirigente dell’IIS “C. Ulpiani” Maria Luisa Bachetti e del Prof. Dott. Agronomo Agostino Agostini, la Dott.ssa Biologa Barbara Zambuchini Coordinatore ed esperto Partners in Service srl ha introdotto il convegno e approfondito le “Opportunità del PSR Marche 2014-2020” dando risalto alle nuove misure e relativi bandi aperti concentrandosi in modo particolare sulle “Misure Economiche e Agro-ambientali”. A seguire, il Dott. Agronomo Roberto Luciani Dirigente della R. Marche ha illustrato il PSR 2014-2020 “Pacchetto Giovani”.

La sottomisura 6.1-Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori, aperta in area cratere per favorire il ricambio generazionale:giovani 18 a 40 anni, che devono rimanere capo azienda per almeno 8 anni e concede contributo da40.000,00 a Max 60.0000 euro (aree montane). A concludere la sessione formativa l’Ingegnere Angelo Capriotti, esperto in sicurezza del lavoro con un intervento dedicato alla Tutela della Salute e Sicurezza degli Operatori nelle Aziende Agricole. La salvaguardia della salute e sicurezza degli operatori è possibile solo se sostenuta dalla conoscenza di tecniche a basso rischio e dall’impiego di comportamenti sicuri.

L’azione informativa ha visto partecipare una nutrita scolaresca, i ragazzi delle classi del quinto anno dell’IIS “C. Upiani” di Ascoli Piceno e gli imprenditori agricoli e alimentari operanti in particolare nella Provincia di Ascoli Piceno e Fermo.

L’entusiasmo del Convegno si è misurato dalla presenza di giovani, pronte ad accogliere le novità dei bandi, in particolar modo “pacchetto Giovani” in scadenza a dicembre e di imprenditori agricoli illuminati che vogliono aprirsi a nuove prospettive ad es. in ambito sociale e pedagogico con le sottomisure 6.4 (azione 1 e azione 2).

Partners In Service Srl è a disposizione per ulteriori informazioni in merito e per supportare gli interessati, in quanto ritiene importante che nel Piceno nascano servizi di diversificazione economica all’interno delle imprese agricole, affinché si tenga vivo il legame tra economia rurale e tessuto urbano, ma soprattutto tra le nuove generazioni e il territorio locale.

L’iniziativa fa parte di una serie di incontri organizzati Partners in Service srl, titolare del CEA “Ambiente e Mare”, R. Marche, legati al PSR (Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020) che mirano ad informare la popolazione sugli indirizzi Europei in materia agricola, sui finanziamenti a disposizione e relativi bandi regionali.

“Si ringraziano per la collaborazione la Dirigente Prof.ssa Maria Luisa Bachetti e il Prof. dott. Agostino Agostini dell’Istituto Tecnico Agrario Statale “C. Ulpiani”.”

Finanziato nell’ambito del PSR 2014-2020 REGIONE MARCHE. Bando Sottomisura 1.2 A “Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali” – Progetto ID 20927.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 33 volte, 1 oggi)