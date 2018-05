Il premio dell’Associazione della Stampa Estera in Italia. Il vincitore sarà reso noto durante la cerimonia di premiazione che si terrà il 13 giugno presso Villa Medici, a Roma

ASCOLI PICENO- “Così in Terra”, il corto di Pier Lorenzo Pisano prodotto da CSC Production ( Centro Sperimentale di Cinematografia) e dal fondo Marche Landscape Cine Fund, promosso dall’assessorato regionale all’Agricoltura e girato ad Acquasanta Terme e Roccafluvione, entra per la categoria dei cortometraggi nella cinquina finalista dei Globi d’Oro, il premio dell’Associazione della Stampa Estera in Italia.

Il vincitore sarà reso noto durante la cerimonia di premiazione che si terrà il 13 giugno presso Villa Medici, a Roma.

