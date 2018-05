Il Torneo è organizzato dall’ASD Alfiere Nero di Civitanova Marche, il cui scopo è quello di trasmettere la cultura del gioco degli scacchi ai più giovani, insegnando valori come il rispetto, la lealtà e l’onestà.

ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

Dal 1 al 3 giugno, si terrà il 2° Torneo Internazionale delle Cento Torri alla Pinacoteca Civica di Ascoli.

Con il patrocinio del comune di Ascoli Piceno e la collaborazione di Scacchi Randagi si potranno seguire le dirette delle partite con scacchiere elettroniche online su http://www.scacchirandagi.com/index.html.

Il Torneo è organizzato dall’ASD Alfiere Nero di Civitanova Marche, il cui scopo è quello di trasmettere la cultura del gioco degli scacchi ai più giovani, insegnando valori come il rispetto, la lealtà e l’onestà.

I tornei sono validi per le variazioni di punteggio FIDE e FSI e si svolgeranno in 5 turni con sistema svizzero olandese.

La quota di iscrizione è di 45 euro, 35 euro per il torneo under 16. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 maggio su http://www.vesus.org. Per tutte le informazioni si potrà contattare Mauro Fratini al numero 3394401527.

