LIDO DI FERMO – Nella tarda serata del 28 maggio si è verificato uno scontro fra veicoli.

Due auto si sono scontrate a Lido di Fermo sulla Statale 16: un mezzo è finito fuori strada dopo l’impatto.

I rilievi per la dinamica sono stati affidati alle Forze dell’Ordine. I conducenti, uomo e donna, sono stati portati in ospedale per le cure mediche. Per fortuna non hanno riportato conseguenze gravi.

