Per reati legati alle sostanze stupefacenti. I militari non l’hanno trovato in casa per il consueto controllo e l’hanno ritrovato poco dopo

OFFIDA – Nei guai un nordafricano residente nell’entroterra ascolano.

Ad Offida i carabinieri della locale stazione, nel tardo pomeriggio del 28 maggio, del hanno arrestato per evasione un tunisino: era costretto ai domiciliari per reati legati alle sostanze stupefacenti.

I militari non l’hanno trovato in casa per il consueto controllo. E’ stato rintracciato ad un chilometro dal Borgo. Sono stati disposti nuovamente i domiciliari in attesa della convalida del fermo per direttissima.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 44 volte, 52 oggi)