ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale di Ascoli informa che nella giornata di mercoledì 30 maggio, sarà interdetta la circolazione veicolare in via delle Torri al fine di permettere il corretto svolgimento delle opere di asfaltatura del manto stradale. La Polizia municipale sarà presente sul posto per i necessari controlli e in prossimità degli incroci per consentire agli utenti percorsi alternativi. Invitando la cittadinanza a utilizzare la circonvallazione esterna per gli spostamenti, si fa presente che il Comune, allo scopo di favorire il flusso delle vetture, ha già predisposto la disattivazione del varco ubicato in via Cairoli. I lavori presumibilmente si concluderanno nella stessa giornata di mercoledì, salvo il sopraggiungere di avverse condizioni meteorologiche.

