ASCOLI PICENO – “Una manifestazione, giunta ormai alla terza edizione, che ha avuto fino a oggi un grande successo e che è riuscita ad attrarre molte persone in Ascoli”.

Queste le parole del Vice Sindaco Donatella Ferretti durante la conferenza di presentazione dell’Aperistreet in programma per il prossimo 2 giugno nella magnifica cornice di Piazza del Popolo: “Un evento ideale per attirare anche i giovani, target non facilmente coinvolgibile, tramite una serata sana di musica e allegria”.

“Un nuovo modo di vivere la notte, rendendo partecipe tutte le varie fasce d’età – ha affermato l’organizzatore Francesco Marcellini – La serata prevederà due fasi: la prima con l’aperitivo prenderà il via alle ore 21, mentre la seconda presenterà cocktail e musica. Partendo dagli anni ‘70, per passare ai revival anni ‘80 e ‘90, si arriverà dopo la mezzanotte a musica più commerciale con 2 dj e un vocalist ad animare il tutto”.

Inoltre novità di quest’anno sarà la piazza spenta al fine di mostrare la nuova scenografia di luci ideata appositamente da Franceschiello Eventi.

“Una proposta in cui credo e che ho voluto fortemente fin dall’inizio, data la sua buona riuscita e i benefici che coinvolgono positivamente l’intera città” ha concluso il sindaco Guido Castelli.

