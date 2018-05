MONTE SAN PIETRANGELI – Quattrocento cuori neroazzurri che sommergono di affetto il loro storico capitano, Javier Zanetti. Quattrocenti battiti, memori del triplete e di quella fantastica notte di Madrid, che riecheggiano sulla sala di Villa Sofia a Monte San Pietrangeli. Un bagno di folla per la nuova visita del numero quattro argentino nelle Marche, ospite della Prima Print per per presentare il camp estivo della scuola Leoni di Potrero.

Zanetti, per il grande evento organizzato in collaborazione con Prince Sport e Trementozzi Eventi Comunicazione, fa prima tappa all’Hotel Horizon dove, per pochi intimi, consuma un veloce aperitivo ma ha già modo di tastare la febbre che da lì a poco si alzerà in maniera esponenziale.

Alla presenza del sindaco, il capitano riceve in omaggio delle scarpe artigianali, testimoni della cultura del territorio fermano e la maglia de La Boca Sette Colli, società amatoriale di calcio a 7 che ispira le proprie attività alla celebre formazione di Buenos Aires.

“Stiamo portando avanti un lavoro importante con Cambiasso per garantire divertimento ai nostri bambini e, il vostro affetto, mi commuove – ha detto il campione biancoceleste che poi, durante la cena, ha espresso tutta la sua ammirazione per quella marea neroazzurra – Siete fantastici, sempre forza Inter”.

Grande il lavoro organizzativo messo in campo da Roberto Luciani e Rosario Capponi del circolo Inter di Montegranaro, coadiuvati da Fausto Maroni del club di Porto San Giorgio e dall’assistenza tecnica di Luca Magnamassa. Senza dimenticare il certosino lavoro di Paolo Balestrieri di Radio Linea e Paolo Gaudenzi, impeccabili padroni di casa per il grande evento del maggio fermano.

“E’ un onore aver ospitato un campione del calibro di Zanetti – fanno sapere gli organizzatori – una persona fantastica, umile, che si mette sempre a disposizione per foto ed autografi. Tra qualche giorno daremo il via al camp estivo, che si terrà dal 18 al 23 giugno allo stadio La Croce. E sarà la giusta chiusura di un percorso, iniziato mesi fa, che ci sta dando enormi soddisfazioni”.

