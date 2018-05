Per fortuna non ci sono state conseguenze a persone ma si sta lavorando per interdire l’accesso e la degenza nel reparto interessato per scopo precauzionali

ASCOLI PICENO – Intorno alle 18 del 29 maggio ai Vigili del Fuoco ascolani è arrivata una richiesta di intervento.

Un materasso in fiamme all’interno di una stanza di un reparto di una casa di cura a Monticelli, noto quartiere di Ascoli.

Sul posto i pompieri che hanno domato le fiamme. Per fortuna non ci sono state conseguenze a persone ma si sta lavorando per interdire l’accesso e la degenza in quel reparto per scopo precauzionali. I pazienti verranno trasferiti in altre sale con molta probabilità.

Sul luogo anche la Polizia di Stato ascolana.

