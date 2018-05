ASCOLI PICENO – “Un’idea che fin dall’esordio ha avuto l’appoggio convinto da parte dell’Amministrazione comunale al fine di far conoscere alla popolazione un paradiso sito a pochi km dalla città. In un mondo in cui sempre più i più piccoli, ammaliati dal mondo virtuale, rischiano di perdere il contatto con la natura, sono convinto del fatto che anche i nostri figli debbano avere la possibilità di ripercorrere l’infanzia che gli adulti hanno sperimentato fino ad oggi. Il tutto per una riscoperta di antichi valori e tradizioni”.

Con queste parole l’Assessore all’Istruzione, Sport e Politiche Giovanili, Massimiliano Brugni ha illustrato il progetto “La Finestra sul cortile 2017/2018”, realizzato dall’associazione di promozione sociale, affiliata alle ACLI provinciali di Ascoli, Cose di Questo Mondo in collaborazione con l’associazione Anni Verdi e che nei primi giorni di giugno vedrà la sua conclusione dopo un’intensa attività nel mese di maggio.

“Un’iniziativa che ha coinvolto 14 classi e circa 250 alunni dall’asilo fino alle scuole secondarie di primo grado e pensata per la valorizzazione del territorio – ha spiegato la presidente di Cose di Questo Mondo, Ursula Mancini – La nostra realtà svolge attività di educazione alla mondialità, convinti che è proprio a partire dai piccoli comportamenti individuali che si può cambiare il mondo e seminare qualcosa di buono per il futuro”.

Le attività si sono svolte presso il Centro di Educazione Ambientale “Aula Verde” di Castel Trosino che possiede una rara varietà di proposte floro-faunistiche e storico-archeologiche. “E’ stato meraviglioso vedere i bambini lasciarsi travolgere dalle avventure nel bosco alla scoperta dei nostri avi e di una natura a loro sconosciuti” ha aggiunto Silvia Santanchè.

Un tesoro naturalistico e archeologico che ha regalato a tutti i partecipanti percorsi di educazione esperenziale alla ricerca di odori, alberi, animali, divenendo parte integrante della vita di queste nuove generazioni” ha sottolineato Roberto Paoletti, presidente dell’associazione Anni Verdi.

“Un contenitore quello dell’Aula Verde, che ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi anni, ma in verità già tramandato dal pensiero del caro Gino Vallesi” ha concluso Claudio Bachetti, presidente delle ACLI provinciali di Ascoli.

