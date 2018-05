FOLIGNANO – Ai nastri di partenza la stagione dei concerti dei Distretto 13 che, dopo il decollo virtuale avvenuto il 12 maggio, con il primo weekend di Giugno, faranno prendere quota ad un tour che sin dalle prime battute appare denso di appuntamenti e che porterà la band ad esibirsi in tantissime località di Marche ed Abruzzo.

Dopo lo splendido concerto di apertura del 12 maggio alla festa di Marino del Tronto i Distretto 13 si esibiranno nuovamente ad Ascoli Piceno Sabato 2 Giugno ad una festa privata e Domenica 3 Giugno a Villa Pigna di Folignano in occasione della kermesse LibrArte.

La tournèe nel corso dell’estate farà tappa a Porto San Giorgio, Petritoli, Teramo, Offida, Alba Adriatica, San Benedetto del Tronto, Giulianova, Grottammare e tante altre località, per un calendario che – sebbene sia ancora in formazione – fa già segnare più di trenta appuntamenti nel solo trimestre giugno/agosto.

L’energia dello show ed il divertimento del pubblico costituiscono oramai il marchio di fabbrica di questa band che sta percorrendo un cammino evolutivo veramente considerevole: un lavoro pressoché quotidiano volto al rinnovamento costante dello spettacolo ed alla cura degli arrangiamenti.

I Distretto 13 sono una band old style i cui componenti trascorrono molto tempo insieme e che trae estremo beneficio dall’affiatamento e dalla fortissima amicizia: un feeling che porta il gruppo a condividere molti momenti della vita anche al di fuori dell’ambito musicale. Questa particolarità emerge in maniera molto evidente sul palco dove la complicità tra i musicisti diviene punto di forza di uno spettacolo veramente coinvolgente.

Il prossimo spettacolo pubblico per i Distretto 13 sarà quindi domenica 3 giugno alle ore 21.30 in piazza Simon Bolivar a Villa Pigna di Folignano nell’ambito dell’evento “LibrArte”. “LibrArte” è una splendida kermesse culturale organizzata dal comune di Folignano che, per più di una settimana, coinvolge l’intero territorio comunale con eventi di carattere culturale, educativo, ludico e ricreativo.

Tra presentazioni di libri e incontri con gli autori, ci saranno laboratori per gli alunni delle scuole, spettacoli teatrali, street art, caffè letterari, mostre d’arte e mercatini. Il 2 e 3 giugno si terrà la “Notte Bianca del libro”. Proprio in occasione della “due giorni” della Book White Villa Pigna sarà invasa dai truck-food di Tiello STREETto mentre sul palco si esibiranno Lorenzo Baglioni (Sabato 2 giugno) e i Distretto 13 (Domenica 3 giugno)

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 26 volte, 26 oggi)