MACERATA – I carabinieri hanno arrestato per tentato furto aggravato un 40enne della provincia di Macerata, già noto alle forze di polizia.

Aveva tentato di introdursi nei giorni scorsi in due immobili nelle campagne di Pollenza, disabitati perché inagibili a causa del terremoto. E’ stato però notato dalle vittime e rintracciato dalle pattuglie della polizia locale e dei carabinieri , impegnate nel contrasto alla sciacallaggio. In precedenza era riuscito ad entrare in un’altra abitazione, sempre nelle campagne pollentine, pure inagibile e non occupata, dove avrebbe asportato una bilancia.

Per questo è stato anche denunciato a piede libero. Non si escludono sviluppi. Intanto il 40enne si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo.

