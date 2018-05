Una formula frizzante e spensierata per far divertire bambini, ragazzi e famiglie. Si partirà alle 11 con spettacoli, attività di truccabimbi e tanta animazione per i più piccoli, nel pomeriggio ampio spazio alla musica

ASCOLI PICENO – Cambia la location, ma non muta lo spettacolo: sabato 2 giugno presso il parco Ugo Tasselli di Porta Romana si terrà il Color Day 2018, giunto quest’anno alla quarta edizione. Una formula frizzante e spensierata per far divertire bambini, ragazzi e famiglie. Si partirà alle 11 con spettacoli, attività di truccabimbi e tanta animazione per i più piccoli, nel pomeriggio ampio spazio alla musica con vocalist e dj pronti a far ballare tutti i presenti. Immancabili i vari countdown che si susseguiranno nell’arco della giornata, con il consueto lancio in aria di polvere colorata.

Tra le tante novità spicca “Un calcio a colori”, un’esibizione dei bambini dei primi calci e dei piccoli amici delle società sportive Porta Romana, Borgo Solestà, Piazza Immacolata, Monticelli e Piccoli Diabolici. “Il Color Day 2018 sarà a ingresso libero – hanno spiegato in coro Simone Amadio dell’associazione Prime e Nicky Nardinocchi del Mad Events – Saranno attivi anche bus navetta da San Benedetto, Martinsicuro e Teramo per permettere anche ai giovani dei territori limitrofi di partecipare all’evento”.

Tra i partner della kermesse Impero Eventi, Wild Events, Avis Ascoli, Asd Porta Romana e Croce Rossa. Entusiasta l’assessore Massimiliano Brugni: “Questi ragazzi sono diventati un punto di riferimento nell’organizzazione di eventi importanti per la nostra città. Sarà un weekend ricco di iniziative e tutte di grande spessore, ma sono convinto che sia solo l’inizio e che si proseguirà su questa strada”.

