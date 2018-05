ASCOLI PICENO – Via Ceci, ad Ascoli che diviene palcoscenico naturale del fashion grazie alla terza edizione di “Moda sotto le stelle – Il Centro…sfila”, con la presentazione di Cinzia Poli e la direzione artistica di Andrea Pizi.

“Un vero omaggio alla città, che rappresenta anche un momento di svago e attrazione per molti cittadini e turisti, che siamo convinti affolleranno il centro per questa meravigliosa iniziativa e per l’Aperistreet, in programma a Piazza del Popolo” queste le parole dell’Assessore alle Attività Produttive, Suap, commercio e artigianato, Alessandro Filiaggi.

“Un evento nato con l’intento di valorizzare le attività commerciali di Ascoli che, nonostante il difficile periodo attraversato, mostrano costantemente partecipazione e spirito propositivo” afferma la consigliera Laura Trontini.

“L’invito è rivolto ai cittadini con lo scopo di rifrequentare il centro, passeggiando tra le bellezze architettoniche della città, facendo allo stesso tempo anche acquisti – continua la consigliera comunale Francesca Pantaloni – Nell’era dell’acquisto online, riscoprire la realtà del negozio dove si può sperimentare competenza e professionalità, diviene sprono per la rivalutazione dell’acquisto locale”.

La serata vedrà anche la presenza di due giovanissime cantanti, Giulia Carosi e Camilla Palmisano, la partecipazione della Scuola di danza Arabesque e la premiazione della ventitreenne stilista emergente Diana Bisirri come “Giovane artista dell’anno”.

“Un ringraziamento va anche all’organizzazione Simbiosi Marketing – conclude la consigliera Daniela Massi – Sono felice di portare avanti questa collaborazione poiché ricorda momenti e tempi a me molto cari”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 3 volte, 3 oggi)