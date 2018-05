MONTELPARO – Nel primo pomeriggio del 31 maggio è arrivata la pioggia nel sud delle Marche.

Nel Fermano, a Montelparo, un alberto è caduto in mezzo alla strada occupando l’intera carreggiata. Per fortuna al momento non passava nessun’auto.

Sul posto stanno giungendo pompieri e Forze dell’Ordine. Si registrano, a causa di precipitazioni, alcuni smottamenti di fango sulla Valdaso.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 92 volte, 92 oggi)