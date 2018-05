“Per la maglia, per la città, per una cultura, per un popolo. Onorare la città è un imperativo! Stasera anche io prendo la sciarpa e vengo da te” così sui Social

ASCOLI PICENO – Lo stadio Del Duca si riempirà gradualmente in tutti i settori disponibili, quasi 11mila i tifosi bianconeri pronti a sostenere il Picchio nella sfida playout contro la Virtus Entella. Gli Ultras 1898 in corteo insieme a chi ha voluto aggregarsi dalle 18.30 del 31 maggio raggiungeranno a piedi lo stadio.

L’Ex Diabolico, difensore bianconero su Instagram:” Stasera si gioca per la storia. Per la maglia, per la città, per una cultura, per un popolo. Onorare la città è un imperativo! Stasera anche io prendo la sciarpa e vengo da te! Forza Picchio!”

