MALTIGNANO – Sinistro nel pomeriggio del 31 maggio sulla Superstrada, intorno alle 18.

All’altezza di Maltignano, direzione capoluogo, si è verificato un incidente. Al momento non è chiara la dinamica esatta e il numero dei veicoli coinvolti (segnalato un mezzo danneggiato). Si tratterebbe di un tamponamento che, dalle prime indiscrezioni, non avrebbe causato per fortuna conseguenze gravi. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per compiere i rilievi.

Circolazione rallentata in quel tratto. E’ consigliata prudenza agli automobilisti.

